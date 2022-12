Zemřela černošská ikona amerického feminismu Dorothy Hughesová

Ve věku 84 let zemřela významná osobnost amerického feminismu Dorothy Pitman Hughesová. Byla organizátorkou ženského protestního hnutí v 70. letech a s Glorií Steinemovou založila ikonický proženský časopis Ms. Magazine.

Potkaly se v 70. letech a spolupracovaly dalších padesát let. Významné osobnosti amerického feminismu Gloria Steinemová a Dorothy Pitman Hughesová na snímku Dana Wynna, který visí v Národní portrétní galerii. Foto: National Portrait Gallery, Smithsonian Institution, (CC0 1.0 Universal)

Hughesová zemřela začátkem prosince ve floridské Tampě „v míru a obklopena dcerou a zetěm,“ uvádí její nekrolog.

Narodila se v roce 1938 v Georgii. Když jí bylo deset let, jejího otce ubili členové rasistické organizace Ku-Klux-Klan k smrti a nechali jej mrtvého před jejich rodinným domem.

V 19 letech se odstěhovala do New Yorku, kde koncem 60. let založila multirasové pečovatelské centrum pro děti, což bylo v té době výjimečné. Začala se organizovat v antirasistickém hnutí a spolupracovala s černošskými vůdci Malcolmem X a Martinem Lutherem Kingem.

Tehdy si jí všimla feministická novinářka Steinemová, napsala o ní do časopisu New York Magazine a obě ženy poté spolu začaly organizovat protestní ženská hnutí.

„Měla jsem to štěstí, že jsem Dorothy mohla nazývat přítelkyní a celoživotní spolupracovnicí,“ napsala Steinemová. „Povzbuzovala mě, abych mluvila na veřejnosti, a strávily jsme roky cestováním po celé zemi. Její oddanost blahu dětí, rasové spravedlnosti a ekonomickému osvobození znamená, že svět opustila jako lepší místo, než jakým byl, když na něj přišla,“ dodala.

Ms. Magazine, který původně vznikl v 70. letech jako příloha týdeníku New York Magazine, se brzy stal přelomovou institucí v oblasti ženských práv i americké žurnalistiky. Ms. Magazine se také označuje za „více než časopis“, a to za „hnutí“.

Hughesová a Steinemová také v roce 1971 spoluzaložily „Women’s Action Alliance, průkopnické národní informační centrum, které se specializovalo na nesexistickou a multirasovou výchovu dětí“, uvádí nekrolog. V říjnu toho roku se společně vyfotily s rukou zvednutou v pěst na znamení „černošské síly“. Snímek je dnes považovaný za ikonický a visí v Národní portrétní galerii.

Jejich přátelství a práci znázornil například film Glorias či série Mrs. America, spisovatelka Laura Lovettová o Dorothy Pitman Hughesové napsala knihu „Se zvednutou pěstí,“ která vyšla vloni. (PBS)