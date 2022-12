Král Karel III. a jeho žena Camilla zveřejnili své první vánoční přání

Britská královská rodina zveřejnila vánoční portrét krále Karla III. a královny chotě Camilly. Přejí v něm „velmi hezké Vánoce a Nový rok“. Letos poprvé tradiční přání posílají v nové královské roli. (Royal Family)

🎄✉️ We’re pleased to share this year’s Christmas Card from The King and The Queen Consort.

📸 @samhussein, taken at the Braemar Games in September 2022. pic.twitter.com/Dzpqf62TWf

— The Royal Family (@RoyalFamily) December 11, 2022