Evropská komise se obává obchodní vztahů mezi Ruskem a Tureckem

Evropská komise se dívá s obavami na rostoucí hospodářské vztahy mezi Tureckem a Ruskem. Píše to šéf unijní diplomacie Josep Borrell v dokumentu adresovaném Evropskému parlamentu, ze kterého citují média z německé skupiny Funke.

Turecko po zahájení války na Ukrajině proti Rusku nezavedlo žádné sankce. EU vyzývá Ankaru, aby Rusku neumožňovala postihy obcházet.

Podle Borrella vzbuzuje rostoucí obavy, že se Turecko nepřidalo k unijním sankcím proti Rusku. Turecko a Evropská unie totiž tvoří takzvanou celní unii. To znamená, že zboží prodané do Turecka, které lze použít pro civilní a vojenské účely, by mohlo skončit v Rusku.

Borrell proto vyzval Ankaru, aby neumožňovala Moskvě obcházet sankce. Brusel očekává, že Turecko a další země chystající se na vstup do EU se k unijním sankcím přidají.

Turecko, které je členem Severoatlantické aliance, nepřijalo na rozdíl od svých západních spojenců po vypuknutí války na Ukrajině žádné protiruské sankce. Tvrdí, že si tak chce ponechat otevřené diplomatické kanály s Moskvou.

Podle deníku Le Monde se Turecko pro Rusko obchodní platformou. Ruské ministerstvo hospodářství v říjnu oznámilo, že za první tři čtvrtletí roku se objem obchodu mezi oběma zeměmi meziročně zdvojnásobil na 47 miliard dolarů (přes bilion korun) a Turecko by se mohlo letos stát jedním z nejvýznamnějších obchodních partnerů Ruska.

Ankara nezavedla omezení na lety z a do Ruska či vízovou povinnost pro ruské občany. Moskva s Ankarou také jednají o vybudování centra pro vývoz plynu do Evropy, které by mohlo částečně nahradit poničené plynovody Nord Stream v Baltickém moři. (ČTK)