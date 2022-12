Zeman nevyloučil, že dopředu jmenuje předsedu Ústavního soudu. Nepřímo podpořil Babiše

Prezident Miloš Zeman nevyloučil, že před koncem mandátu jmenuje předsedu Ústavního soudu. Zítra se setká s kandidátem na nového ústavního soudce, řekl Radiožurnálu.

„Co bude dál, o tom budu přemýšlet,“ řekl Zeman s tím, že nechce, aby nový předseda dělal ze soudu „třetí komoru parlamentu“. „Ústava dává prezidentovi právo jmenovat předsedu Ústavního soudu. Jediná omezující podmínka spočívá v tom, že to musí být někdo z členů soudu. Žádné další omezující podmínky ústava nezná.“

Jméno případného kandidáta na předsedu nesdělil s tím, že by to podle něj bylo neucitvé k senátu. Experti ovšem považují případné předčasné jmenování předsedy soudu za protiústavní.

Zeman dále Radiožurnálu řekl, že by v případě návrhu na jmenování lidoveckého Petra Hladíka ministrem životního prostředí zvažoval další průběh policejního vyšetřování brněnské kauzy obecních bytů.

Zeman zároveň v nadcházející prezidentské volbě nepřímo podpořil Andreje Babiše, který bude o post hlavy státu podle posledních průzkumů soupeřit zejména s Danuší Nerudovou a Petrem Pavlem.

„Dva kandidáti mají prakticky nulovou politickou zkušenost. Prezident je hlava státu a tedy vrcholný politik. Asi nebudete chtít za prezidenta někoho s téměř nulovými zkušenostmi,“ doplnil prezident. „Tímto výrokem jsem právě vaše posluchacče s alespoň průměrnou inteligencí jasně instruoval minimálně o tom, koho podpořím.“

Prezident dále v otázce na poslední kroky v úřadu řekl, že by rád společně s premiérem navštívil Izrael v případě, že by se česká ambasáda přesunula z Tel Avivu do Jeruzálema. O tom ale dosud vláda nerozhodla.

Prezident za jednu z chyb působení v čele státu označil vztah s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. „Viděl jsem v Putinovi politika, kterého jsem si neidealizoval, jednal vždy v zájmu své země. Agrese vůči Ukrajině ale byla proti zájmům Ruska,“ řekl Radiožurnálu Zeman.

Zeman zopakoval, že na konci svého mandátu nevyhlásí prezidentskou amnestii.