Chorvatsko vstoupí s novým rokem do Schengenu – navíc v den, kdy přijme euro místo kuny. Tím předstihne v integraci i ČR. Jeho složitá cesta začala v masakrech jugoslávských válek. Zbytek regionu kromě Slovinska má do EU daleko. Popisujeme cestu Chorvatů do Evropy.