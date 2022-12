STEM: ANO by získalo přes 30 procent hlasů, koalice si udržela loajální voliče

Volby do Poslanecké sněmovny by vyhrálo hnutí ANO se ziskem necelých 31 procent. Vyplývá to z volebního modelu společnosti STEM pro CNN Prima News.

Volební model STEM. Grafika: Deník N

Druhou nejsilnější stranou by podle volebního modelu byla ODS se ziskem 13,9 procenta, na třetím místě by skončila SPD se ziskem 12,4 procenta. Do dolní komory by se dostali také Piráti (9,4 procenta) a STAN (6,4 procenta).

Samostatně by se do dolní komory mohli dostat také lidovci (4,9 procenta) a TOP 09 (4,6 procenta). Tyto dvě strany mají ovšem jistotu sněmovní účasti díky společné kandidatuře v koalici s ODS.

Právě podporu pro koalici Spolu STEM nezjišťoval, prostým součtem by ale aliance ODS, TOP 09 a lidovci získala 23,4 procenta.

„U ODS (podobně jako u ANO) sledujeme stabilní podporu opřenou zejména o silnější skupinu loajálních voličů, svůj zisk udržuje kolem 15 procent,“ popisují výzkumníci pro CNN Prima News.

„Část voličů stran koalice Spolu nemá ve výběru konkrétní strany jasno. Tato proměnlivá podpora se u obou menších stran projevuje v nejistotě výsledku pohybujícího se v čase kolem pětiprocentní hranice,“ doplňují výzkumníci.

Preference všech stran a hnutí jsou i v současné době podle STEM velmi stabilní. Oproti září si prakticky všechny subjekty udržují podobnou podporu. Mírně oslabilo hnutí SPD, které se v modelu STEM v září vyhouplo až na druhé místo.

„Hnutí SPD získává v době zjitřených nálad a nejistých výhledů díky svému dlouhodobě protestnímu založení, Dosavadní vrchol ze září tohoto roku však nezopakovalo ani nepřekonalo,“ popisují výzkumníci pro CNN Prima News.

Důležitým zjištěním, které potvrzuje i další výzkumy, je fakt, že nedochází k přelivu hlasů mezi vládními a opozičními stranami. Svou podporu si tak drží oba bloky stabilní a to navzdory turbulentní situaci.

„Politická scéna je dnes výrazně rozpolcená na podporovatele stran vládních a opozičních. Fluktuace hlasů probíhá uvnitř bloku vládních stran i uvnitř bloku stran opozičních. Přechody mezi bloky jsou velmi vzácné,“ píší autoři výzkumu.