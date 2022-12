Stovky lidí v Plzni protestují proti zvažovanému rušení letiště Líně kvůli stavbě továrny na baterie. Jde o druhý protest Českého svazu letectví.

Fungující letiště by podle vlády mohlo ustoupit stavbě továrny Volkswagenu (VW) na baterie do elektromobilů za 120 miliard, tzv. gigafactory. Organizátoři demonstrace uvádějí, že jde o nezodpovědný záměr kabinetu zlikvidovat významné letiště v cizím zájmu.

Letiště podle nich reprezentuje pro celý region na západ od Prahy významnou ekonomickou a bezpečnostní lokalitu. Podle nedávného vyjádření ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (za STAN) by však výstavba továrny na baterie do elektroaut v Líních zásadně pomohla ekonomické budoucnosti ČR.

Koncern Volkswagen se měl do konce letošního roku vyjádřit, zda zvolí Líně, nebo lokality v Polsku, Slovensku, či Maďarsku. Tento týden ale oznámil, že rozhodnutí o tom, kde továrnu postaví, odkládá o několik měsíců. Vinou současné energetické krize není podle firmy třeba jednat okamžitě.

Mezi lidmi, kteří dnes protestují v Plzni, jsou piloti, mechanici i pracovníci letišť z celé ČR, zjistila ČTK. První demonstrace svazu se konala 15. listopadu přímo na letišti, kde se rovněž sešly stovky lidí a promluvilo asi 20 řečníků.

Protestující se dnes shromáždili na náměstí T. G. Masaryka v Plzni. Někteří s sebou mají transparenty s různými hesly, například „Neseďme s rukama v klíně, zachraňme letiště Líně“.

Několik řečníků připomnělo bohatou historii letiště, které dříve sloužilo pro vojenské účely. Letiště je i nyní funkční, létá se tam a fungují tam letecké školy. „Plocha letiště je jako taková provozuschopná. Co nefunguje, je celé bývalé zázemí, které sloužilo bývalému vojenskému využití, to je zdevastované. Bohužel vláda při svém rozhodování dostala podnět a podklady, že celé to letiště je brownfield, že je neschopné provozu, což teda já mohu potvrdit, že není pravda,“ řekl předseda spolku Aviatické sdružení Bohemia Dušan Skála.

Letiště, podle pilotů páté nejvyužívanější v ČR, loni evidovalo 20.000 vnitrostátních i mezinárodních letů. Fungují tam letecké školy a záchranná služba. V hangárech na letišti je 70 letadel, která by se podle záměru vlády měla přemístit jinam.

Kromě pilotů a letecké školy rušení letiště odmítá také Plzeň. Projektu se obávají i obce v okolí letiště. Gigafactory, která by měla začít vyrábět v roce 2027, by zaměstnala do roku 2032 až 4000 lidí. Česká vláda o továrnu velmi stojí. Podle dřívějších vyjádření ministrů považuje případnou investici VW za 120 miliard korun za klíčovou pro transformaci českého autoprůmyslu a podporuje ji.

Ministr průmyslu a obchodu Síkela již dříve v Plzni slíbil, že toto ministerstvo další resorty budou s obcemi intenzivně jednat. Kdyby projekt zasáhl také do obecních pozemků, stát nabídne takové řešení, aby obce byly spokojené s tím, že státu pozemky prodají, řekl.