Policie v Drážďaněch dopadla ozbrojence. Zabil svou matku, střílel u rozhlasu a držel rukojmí v centru města

Policie zasahovala v centru Drážďan kvůli ozbrojenci, který držel rukojmí. Policie jej podezřívá, že zabil svou matku, následně se přesunul do centra města a držel rukojmí v nákupním centru. (ČTK/DPA)

#BREAKING: Police found a dead woman in an apartment building in the Prohlis area of Dresden in what they say is a homicide connected with the operation unfolding in Dresden city centre. The woman's son, 40, is a suspect, police say. pic.twitter.com/n3euaAKF48

— dpa news agency (@dpa_intl) December 10, 2022