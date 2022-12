Zeman podepsal novelu autorského zákona

Aktualizováno: Soudce, jenž by s předstihem přijal nominaci na předsedu Ústavního soudu, by se zpronevěřil roli strážce ústavy. Řekl to bývalý předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa v reakci na spekulace o plánu prezidenta Miloše Zemana. (ČTK) Více jsme psali zde.