Itálie, Velká Británie a Japonsko představily společný plán na výrobu nového bojového letounu. Ten by měl do služby vstoupit v polovině další dekády a nahradit by měl současné Eurofightery.

Práce na novém letadle již probíhají, uvedl britský předseda vlády Rishi Sunak. Podle něj výrobní program zajistí tisíce pracovních míst. Stroj má splňovat aktuální požadavky armád, podle plánů by mělo být letadlo schopné létat i bez pilota. Připojení Japonska označila Británie za klíčový krok, také kvůli sílícím bezpečnostním obávám kvůli expanzivní Číně.

Na obdobném projektu pracuje také Německo, Španělsko a Francie. (BBC)