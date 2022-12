Pražské Spolu jednalo o podpoře menšinové rady se Starosty. Ti by se měli k možné podpoře vyjádřit začátkem příštího týdne. Spolu by chtělo menšinovou radu navolit na pokračování ustavující schůze 15. listopadu.

Na schůzce se dnes sešli vyjednavači obou týmů, za Starosty dorazil poslanec Jan Lacina, za Spolu pak předseda pražské ODS Marek Benda.

„Položili jsme jim otázku, jestli jsou připraveni podpořit menšinovou radu. Starostové si vzali čas na to si to rozmyslet a na otázku nám odpoví. Termín je jasný, do 15. prosince. Až budou vědět odpovědi, nepochybně nám to sdělí,“ řekl po jednání Benda.

Podle Jana Laciny se nabídkou Starostové budou interně zabývat. „Zatím stále platí usnesení krajského výboru, které říká, že máme vyjednat vládu na bázi vládní koalice a že žádná varianta s podporou hnutí ANO nepřichází v úvahu,“ dodal.

Starostům nadále vadí možná spolupráce s hnutím ANO, a to i v případě společné podpory menšinové koalice. Spolu nyní doufá, že by volbou nové rady mohla posunout dynamika jednání.

„Obáváme se, že na to, aby Piráti začali chodit na jednání, musí dojít k přeformátování šachovnice. To by se mělo stát příští čtvrtek,“ řekl Benda právě směrem k 15. prosinci.