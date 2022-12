Falešný bankéř a policista připravili muže z Frýdecko-Místecka o 700 000 Kč

O více než 700 000 korun přišel muž z Frýdecko-Místecka, který se stal obětí podvodu falešného bankéře a policisty. Policisté znovu apelují, aby si lidé na obdobné podvodné jednání dávali pozor. Novinářům to dnes sdělila policejní mluvčí Kateřina Kubzová.

Dosud neznámý pachatel, který se vydával za bankéře, telefonicky kontaktoval poškozeného. Tvrdil mu, že s ním chce projednat údajný úvěr, který si muž sjednal. „Když mu muž řekl, že si úvěr nesjednal, sdělil mu, že se stal nejspíš obětí nějakého podvodu a přepojil ho na kolegu, který má na starosti bezpečnost. Ten mu následně začal dávat instrukce, co udělat, aby nepřišel o své peníze na účtu,“ uvedla Kubzová.

Poškozený muž tak podle jeho pokynů šel na pobočku banky a vybral své úspory. „Poté peníze vložil do bitcoinmatu pod QR kódem, který mu byl zaslán. Mezitím mu volal také údajný kriminalista, který mu sdělil, že byl s jeho občanským průkazem spáchán trestný čin a že předá jeho kontakt kolegům, kteří se mu ozvou. Pak si podle dalších instrukcí měl sjednat co možná nejvyšší úvěr, aby údajně nikdo nemohl disponovat s předchozím falešným úvěrem,“ uvedla Kubzová. Dodala, že muž si úvěr vyřídil a peníze opět vložil do bitcoinmatu.

„Opět nabádáme veřejnost k obezřetnosti. Pokud jim volá pracovník banky a tvrdí, že je jejich účet v ohrožení, měli by telefonicky nebo osobně kontaktovat svou banku. Ověřit si pravdivost informací nejen v bance, ale také u všech institucí, za jejichž pracovníky se podvodníci vydávají,“ uvedla Kubzová. Dodala, že kontakty by si lidé měli sami vyhledat z veřejně dostupných zdrojů. Bankovní úředníci nikdy nepostupují tak, že by klienty telefonicky naváděli k vybrání peněz z účtu a jejich vložení nebo zaslání jinam, připomněla. (ČTK)