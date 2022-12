Lidem se dnes po letech mimořádně otevře zámek v Lánech, začínají adventní dny

Lidé dnes mohou navštívit zámek v Lánech na Kladensku, který je jako sídlo prezidenta republiky běžně nepřístupný. Konají se tam až do neděle adventní dny otevřených dveří, pokračovat budou ještě o dalším víkendu od 16. do 18. prosince.

V minulosti si lidé mohli zámek mimořádně prohlédnout v září 2018 u příležitosti 100. výročí založení Československa.

Otevírací doba je dnes od 12:00 do 16:00 a sobotu a neděli od 10:00 do 16:00. Zájemci si mohou prohlédnout vánočně vyzdobenou Masarykovu pracovnu nebo Žlutý salon se štědrovečerní tabulí rodiny prvního československého prezidenta. Přístupné budou i Modrá jídelna, Sloupová hala, Hudební salonek a další prostory. Návštěvníci se mohou podívat i do rokokové kaple Nejsvětějšího Jména Ježíš, která od roku 1850 slouží jako lánský farní kostel. Prohlédnou si dřevěný betlém z doby okolo roku 1900 nebo sošku Lánského Jezulátka ve schránce na hlavním oltáři.

Veřejnosti se v poslední době otevírá i Pražský hrad, který pro návštěvníky v adventním čase připravil sváteční program Zlaté Vánoce. Prezidentská kancelář usiluje o revizi či omezení bezpečnostních kontrol, kterými by při vstupu do areálu Pražského hradu museli procházet také návštěvníci trhů. V minulosti Hrad kontroly hájil a aktivně se k nim hlásil. (ČTK)