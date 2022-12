Ve francouzských lékárnách budou od ledna pro lidi od 18 do 25 let kondomy zdarma

Ve Francii budou od 1. ledna kondomy pro lidi od 18 do 25 let v lékárnách k dostání zdarma. Na setkání s mládeží to oznámil prezident Emmanuel Macron a dodal, že to považuje za „malou revoluci v prevenci“.

Jako prevence proti šíření viru HIV a dalších sexuálně přenosných nemocí jsou ve Francii už čtyři roky kondomy na lékařský předpis hrazeny z pojištění. O této možnosti ale podle průzkumu zveřejněného Elysejským palácem ví jen asi pětina nezletilých a 29 procent lidí od 18 do 24 let.

Diagnózu AIDS si ve Francii ročně vyslechne zhruba 5000 pacientů a toto číslo je v posledních letech stabilní, píše AFP. Prudce ovšem stoupají počty případů nákazy chlamydiemi a kapavkou, zejména u mladých mužů. Mezi lety 2017 a 2019 to byl nárůst o 45 procent, uvádí data prezidentského paláce.

Macron dnes jako jeden z cílů v oblasti sexuálního zdraví mládeže zmínil očkování proti papilomaviru, které jsou spojeny s výskytem několika druhů rakoviny, zejména děložního čípku. Vláda zvažuje i zavedení povinného očkování, podle Macrona přitom vše konzultuje s vědci. Podle vládních statistik je proočkovanost dívek vakcínou proti lidskému papilomaviru (HPV) v pevninské Francii necelých 44 procent, cíl je 60 procent.

Loni v září francouzská vláda ohlásila zavedení antikoncepce zdarma pro ženy do 25 let. Původní projekt od roku 2013 garantoval pilulky zdarma jen pro nezletilé od 15 do 18 let. Od letošního ledna se rozšířil i na dospělé mladé ženy. (ČTK)