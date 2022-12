Chebsko a okolí odpoledne opět zasáhlo mírné zemětřesení

Letecká společnost Iberia dnes na pravidelnou linku z Madridu do Prahy nasadila Airbus A350. V Praze by se širokotrupý letoun určený hlavně pro dálkové linky měl objevovat až do 26. ledna každý čtvrtek. Důvodem letů s A350 je výcvik posádek. (Zdopravy)