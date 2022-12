Velká úleva pro Čechy, říká o vstupu Chorvatska do Schengenu Rakušan

Ministři Evropské unie se neshodli na přijetí Bulharska a Rumunska do Schengenu. Rozhodnutí přijmout Chorvatsko označil Rakušan za velkou úlevu pro Čechy.

Ministři vnitra Evropské unie se dnes neshodli na přijetí Rumunska a Bulharska do evropské zóny volného pohybu. Potvrdila to eurokomisařka Ylva Johanssonová, podle níž byl proti vstupu Rumunska do Schengenu jeden členský stát a proti Bulharsku dva. Český ministr vnitra Vít Rakušan vyjádřil nad vývojem politování, zároveň přivítal rozhodnutí přijmout Chorvatsko.

„Samozřejmě pro české občany, pro které je Chorvatsko tou nejoblíbenější letní destinací, to znamená velkou úlevu, znamená to cestování bez pasu, znamená to cestování bez hraničních kontrol,“ řekl novinářům v Bruselu. (ČTK)