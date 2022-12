V nejvyšších partiích Jeseníků napadlo na 20 centimetrů sněhu. Přírodní sněhová pokrývka vylákala do hor již také běžkaře, podle dispečera jesenické horské služby Jiřího Hejtmánka trénují na trasách z Ovčárny na Praděd a Švýcárnu.

Lyžařská střediska, která sezonu zahájila již uplynulý víkend, přes týden většinou stojí a provoz spustí opět o víkendu. Výjimkou je čtyřsedačka na Karlově, kde mohou lidé od středy využít večerní lyžování, zjistila ČTK. Provozovatelé areálů využívají mrazů a zasněžují.

„Momentálně je na Ovčárně kolem dvou stupňů pod nulou a do 20 centimetrů sněhu, který ale nemá podklad, takže na velké běžkování po hřebenu to ještě moc není. Nyní ale projela rolba směrem na Švýcárnu a dělá stopu na asfaltce. Běžkaři tady jezdí, o víkendu jich bylo poměrně dost, a to ještě nebylo upraveno. Teď tady projíždí jeden oddíl čítající zhruba 20 běžkařů, trénují na úseku, který se rolbuje. Projetá by měla být Ovčárna, Praděd a Švýcárna,“ řekl dnes ČTK dispečer jesenické horské služby Jiří Hejtmánek.

Sněhu na horách přibývá, v noci na dnešek podle Hejtmánka napadlo dalších pět centimetrů. V porovnání s loňskem má sezona o několik dní zpoždění. „Na druhou stranu před dvěma lety bylo tady na Štědrý den hnědo, bylo to zmrzlé a bez sněhu. Loni se zase už lyžovalo na běžkách, o nějaký den je to zpožděno, ale není to nijak extrémní,“ řekl.

Areály, které již vleky minulý týden spustily, jsou většinou přes týden zavřené a čas využívají k dosněžování a úpravě sjezdovek. Od středy provoz na své čtyřsedačce znovu spustilo středisko v Karlově na Bruntálsku, kde mohou lidé do pátku lyžovat od 16.00 do 21.00. Na sobotu zde plánují otevření sezony, uvedlo středisko na svých stránkách. Lyžovat se zde bude o víkendu přes den i večer, v pondělí a v úterý pouze přes den a od středy příštího týdne již v obvyklém režimu denního i večerního lyžování.

Od pátku se vleky opět spustí i v Branné na Šumpersku. „V pátek už to spustíme a pojedeme furt. Měli jsme 40 centimetrů, dalších zhruba sedm centimetrů připadlo v noci na dnešek, už to vypadá lépe,“ řekl dnes ČTK provozovatel střediska Rostislav Procházka. Víkendové lyžování má v plánu také areál v Hlubočkách na Olomoucku, i tam už se lyžovalo uplynulý víkend. Areál v Kopřivné plánuje rozjezd nejspíše 16. prosince večerním lyžováním. Přípravy na zimu vrcholí i ve středisku na Červenohorském sedle, se začátkem sezony se zde rozjede i nová lanovka na Velký Klínovec. (ČTK)