Dlouhodobý blackout v Kyjevě tuto zimu stále není vyloučen, tvrdí Kličko

Stále není vyloučeno, že v Kyjevě tuto zimu nastane „apokalyptický scénář“, kdy se jeho obyvatelé budou muset kvůli dlouhodobému výpadku proudu evakuovat, řekl dnes starosta města Vitalij Kličko v rozhovoru s agenturou Reuters.

Už dříve s ohledem na pokračující ruské útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu na podobnou možnost upozorňoval.

„Kyjev může přijít o proud, o vodu i o dodávky tepla. Apokalypsa může nastat jako v hollywoodských filmech, kdy už kvůli nízkým teplotám nejde v domech žít,“ sdělil Kličko.

„Děláme ale vše pro to, abychom zajistili, že k tomu nedojde,“ zdůraznil starosta. Pokud ovšem nastane úplný blackout, město nebude schopno zajistit pro 3,6 milionu Kyjevanů teplé přístřeší. Lidé by tak měli být připraveni na evakuaci.

„Zatím jsme zřídili skoro 500 autonomně vyhřívaných center, ale pro město s více než třemi miliony obyvatel to není nic,“ sdělil Kličko.

V nejhorším scénáři by podle něj metropole mohla být bez ústředního vytápění až do jara. Teploty by přitom mohly klesnou až na minus 15 stupňů Celsia.

Pokud bude Kyjev při nízkých venkovních teplotách bez elektřiny, budou muset vodohospodáři dostat z potrubí vodu. „Jinak může voda zamrznout a zničit celý potrubní systém,“ vysvětlil.

Aktuálně městu chybí asi jen 20 procent jeho spotřeby, dodal. Lidé by si nicméně měli připravit zásoby jídla a vody a pro případ evakuace mít přichystané oblečení a doklady.

Od ruského únorového vpádu na Ukrajinu podle Klička v Kyjevě zahynulo 152 civilistů a zničeno bylo 678 budov. Město by aktuálně vedle nového systému protivzdušné obrany potřebovalo tisíce dalších generátorů a průmyslových topných těles, řekl také v rozhovoru Kličko. (ČTK)