Novozélandský soud dočasně zbavil rodičovské odpovědnosti matku a otce čtyřměsíčního chlapce, kteří blokovali nutnou operaci srdce svého dítěte. Obávali se, aby syn nedostal transfuzi od dárců očkovaných proti covidu-19.

Podle dnešního rozhodnutí soudu převezmou roli opatrovníka dítěte úřady a ponechají si ji, dokud chlapec neabsolvuje operaci a nezotaví se z ní. Rodiče přitom budou mít nadále právo rozhodovat o svém dítěti ve věcech, které se lékařského zákroku netýkají. Lékaři je také po celou dobu budou muset informovat o léčbě a stavu dítěte.

Chlapec čeká na zákrok v nemocnici v Aucklandu. Právní bitvu rodičů podporovaly skupiny odpůrců očkování, jejichž členové se tento týden scházeli před soudní budovou, kde se případ projednával.

Soudce Ian Gault prohlásil, že vycházel z prohlášení zdravotnických expertů, kteří poukázali na to, že po celém světě byly od zavedení očkování proti covidu uskutečněny miliony krevních transfuzí, přičemž nebyly zaregistrovány žádné škodlivé následky vakcinace.

Rodiče uvedli, že našli neočkované dárce ochotné poskytnout krev pro operaci jejich syna. Zdravotnické úřady ale argumentovaly, že k takovémuto cílenému dárcovství by se mělo přistupovat pouze ve výjimečných případech, jako například u příjemců se vzácnými krevními typy.

Zdravotnické úřady rovněž uváděly, že neočkovaní dárci by jim nemuseli poskytnout všechny krevní produkty, které by mohly být potřeba pro chlapcovu operaci.

Podle soudce je patrné, že rodiče své dítě milují, chtějí pro něj to nejlepší a s nevyhnutelností operace syna souhlasí. Vztah mezi rodiči a lékaři kvůli kauze kolem krevní transfuze utrpěl. Obě strany by se to měly snažit před operací i po ní napravit a vzájemně se respektovat, dodal soudce. (ČTK)