Boeing vyrobil poslední jumbo jet, končí tak éra čtyřmotorových letadel

Výrobce letadel Boeing vyrobil poslední kus legendárního „jumbo jetu“, tedy modelu 747. Jedná se o nákladní verzi letadla, kterou si v následujících týdnech převezme americká společnost Atlas Air.

Boeing 747-400 společnosti China Airlines na Mezinárodním letišti Tchaj-wan Tchao-jüan. Foto: Tyrone Siu, Reuters



Boeing 747 vznikl na konci šedesátých let minulého století, za jeho vývojem stál tým inženýra Joe Suttera. Do provozu se letadlo dostalo v roce 1970, kdy začalo létat u společnosti Pan Am. Boeing 747 se stal první širokotrupým letadlem, tedy strojem se dvěma uličkami.

Letadlo vzniklo hned v několika generacích. Ačkoliv jsou na první pohled jednotlivé generace velmi podobné, každá je prakticky samostatně vyvinutým letadlem, které odpovídá konkrétní době. Nejnovější verze má označení -8 a začala létat přibližně před deseti lety. V té době konkurovala novému Airbusu A380, bylo tedy zřejmé, že prodeje nedosáhnou dřívějších čísel. Přízeň ale jumbo jetu zachovaly především nákladní aerolinie, které držely výrobu letadla při životě. A to přesto, že se v posledních letech o konci letadla hovořilo hned několikrát.

Řada dopravců osobní verze „sedmčtyřisedmiček“ vyřadila v průběhu koronavirové pandemie, důvodem byly vysoké náklady na jejich provoz. Nyní osobní verze provozuje jen hrstka společností, mezi nimi je například německá Lufthansa nebo Korean Air. V současnosti je v provozu 44 osobních verzí, z toho jich 25 provozuje právě Lufthansa.

Výroba Boeingů 747 se zastaví na čísle 1573 strojů, historicky největší zájem byl o letadlo na začátku devadesátých let, kdy společnost představila model 400. Této verze se vyrobilo téměř sedm stovek strojů, současná generace létá pouze asi ve 150 exemplářích. Poslední verze může pojmout až šest stovek cestujících, dolet letadla činí 14 320 kilometrů.

Charakteristickým znakem Boeingu 747 je hrb v přední části letadla, který je odkazem doby, kdy letadlo vzniklo. Na přelomu šedesátých a sedmdesátých let se předpokládalo, že osobní doprava bude patřit nadzvukovým letadlům. Počítalo se tedy s tím, že v budoucnu bude 747 sloužit výhradně pro přepravu nákladu. Díky kokpitu umístěnému v „hrbu“ bylo pro náklad v letadle více místa.

Přímého nástupce Boeing 747 nemá, stejně jako konkurenční Airbus A380 je důvodem ukončení provozu nízká hospodárnost provozu. Ta je daná především čtyřmi motory, které spotřebují více paliva a jsou náročnější na údržbu než moderní motory u strojů se dvěma pohonnými jednotkami. Místo největšího letadla Boeingu tak zaujme model 777x, který vznikne i v nákladní variantě. Firma se ale potýká s problémy při vývoji nového letadla.

Společnost Atlas Air zároveň nebude posledním zákazníkem, který si zbrusu nové jumbo převezme. Za necelé čtyři roky si totiž první z dvojice letadel převezme také budoucí hlava Spojených států amerických. V současnosti totiž probíhá přestavba dvou letadel na speciál Air Force One. Američtí prezidenti využívají Boeing 747 od roku 1990, dvojice letadel se ale dostává na konec své životnosti. (CNBC)