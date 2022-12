Britští konzervativci se bojí ztráty mladých voličů po odchodu několika poslanců

Čtrnáct poslanců britské Konzervativní strany se v poslední době rozhodlo ukončit politickou kariéru, někteří z nich předčasně. Patří mezi ně i 29letá poslankyně Dehenna Davisonová, v Británii považovaná za vycházející hvězdu vládní strany.

Odchod mladých poslanců budí u konzervativců obavy, aby nepřišli také o přízeň voličů ze stejné věkové kategorie, píše agentura Reuters.

Davisonová oznámila, že v příštích volbách už nebude kandidovat a vysvětlila to tím, že za roky strávené v politice neměla „žádný normální život“, který by odpovídal jejímu věku. Davisonová byla zvolena v roce 2019, před třemi měsíci získala vládní funkci.

Vládní konzervativci od léta vystřídali tři premiéry, aktuálně stranu i zemi vede Rishi Sunak. V průzkumech mají opoziční labouristé náskok asi 20 procentních bodů. Vyhlídky konzervativců před volbami, které se uskuteční nejpozději v lednu 2025, jsou nevalné a část straníků napjaté situace využívá k odchodu z politiky a bez nové politické nabídky je mohou následovat další.

Odchod mladších politiků se odráží v propadu podpory konzervativců v průzkumech veřejného mínění mezi voliči v podobné životní etapě. Vadí jim zejména, že po 12 letech u moci vláda nedokázala vyřešit problém dostupného bydlení a podpory rodin s dětmi.

Podle Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) má Británie spolu s Českou republikou nejvyšší náklady na péči o děti mezi vyspělými ekonomikami. V Británii se navíc šance mladých dospělých vlastnit dům za posledních dvacet let snížila na polovinu.

Konzervativní strana dala svým členům čas do 5. prosince aby se vyjádřili, zda mají v úmyslu ve volbách kandidovat. Někteří své stanovisko sdělili veřejně, jiní jen soukromě. Konec zatím oznámilo 14 poslanců, před volbami v roce 2019 jich bylo 32.

Po turbulentních šesti týdnech pod vedením Liz Trussové se Británie se Sunakem stabilizovala a on sám si v průzkumech nestojí špatně. Jeho kroky podle průzkumu Ipsos schvaluje 47 procent lidí, což je více než u lídra labouristů Keira Starmera i Konzervativní strany jako celku, kterou aktuálně podporuje 27 procent dotazovaných.

Aby Konzervativní strana zvítězila, musí si udržet svá křesla v severní a střední Anglii a získat voliče od 30 do 45 let, píše Reuters. Podle propočtů think tanku Onward se lidé v průměru stanou voliči konzervativců v 57 letech.

„Pokud budou konzervativci nebo labouristé nabízet jen stabilitu, pak příští volby nevyhrají,“ míní třicetiletý James Johnson, který chystá průzkumy veřejného mínění. (ČTK)