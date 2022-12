Francouzská prokuratura navrhla pro tři hlavní obviněné z podílu na teroristickém útoku v Nice 15 let vězení

Francouzská prokuratura dnes u soudu navrhla tresty od dvou do 15 let vězení pro osm lidí, kteří byli do různé míry zapojeni do teroristického útoku v Nice. Při něm v roce 2016 zemřelo 86 lidí.

Pro tři hlavní obžalované žádá shodně patnáctiletý trest, obvinění z terorismu ale prokuratura překvapivě vznesla jen vůči dvěma z nich, uvedla agentura AFP.

Mohamed Lahouaiej Bouhlel vjel 14. července 2016 večer s devatenáctitunovým nákladním autem na pobřežní promenádu v Nice do zóny vyhrazené pro pěší. Tou dobou tam bylo asi 30 000 lidí, kteří se v závěru oslav státního svátku dobytí Bastily přišli podívat na ohňostroj. Celkem srazil přes 400 lidí, 86 jich zabil a ujel asi dva kilometry, než ho policie zastřelila. U soudu jsou lidé, kteří mu pomohli si opatřit zbraň a vůz nebo mu jinak pomáhali.

„Není žádný prostor pro pochybnosti. Jednali se znalostí jeho projevů, jeho fascinace a příklonu k Islámskému státu,“ uvedl o dvou mužích obviněných ze zločinného teroristického spolčení prokurátor. „Byli si vědomi jeho odhodlání spáchat činy spojené s jeho příklonem k radikální ideologii,“ dodal.

Třetí obviněný, který podle vyšetřovatelů pachateli obstaral zbraň, ho znal výrazně kratší dobu a o jeho radikalizaci nevěděl. Prokuratura proto požádala o zrušení kvalifikace jeho konání jako teroristického činu, navrhla pro něj ale stejně vysoký trest – 15 let.

Ve středu dostane slovo obhajoba, závěrečné řeči by měly zaznít 12. prosince. Konečný verdikt se očekává o den později. (ČTK)