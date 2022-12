Spolu začne jednat o menšinové koalici v Praze, nabídku má od ANO

Spolu začne jednat o menšinové koalici v Praze. Po dnešním jednání s Piráty a Starosty o tom informoval lídr koalice Spolu Bohuslav Svoboda. Nabídku na menšinovou koalici má Spolu už z dřívějška od hnutí ANO.

Zástupce Spolu Bohuslav Svoboda hovoří s novináři po povolebním vyjednávání mezi koalicí Spolu a Piráty. Foto: ČTK

„Uděláme vše proto, abychom dohody dosáhli. Uděláme vše proto, aby magistrát začal fungovat,“ řekl k tomu lídr Spolu Bohuslav Svoboda. „Budeme jednat i s hnutím ANO,“ dodal.

Koalice Spolu by chtěla jednat o vzniku menšinové rady napříč politickým spektrem. Není jasné, jestli stihnout dohodnout koalici do příštího jednání ustavujícího zastupitelstva. Není také jasné, jak by měla vypadat.

„V tuto chvíli je naprosto předčasné, jestli nějakou podporu na 15. prosince najdeme,“ řekl předseda zastupitelů Zdeněk Zajíček. (ODS). Svoboda nadále předpokládá, že bude primátorem.

„V politice nelze počítat s ničím. Pokud by taková situace nastala, jsem připraven ji přijmout,“ řekl.

Strany vládní koalice měly dnes důležité jednání o budoucí koalici. Shodu nenašly.