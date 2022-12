Americká herečka Kirstie Alleyová zemřela náhle na rakovinu

Ve věku 71 let zemřela slavná americká herečka Kirstie Alleyová. Podlehla rakovině, kterou u ní lékaři teprve nedávno objevili, oznámily dcery True a Lillie na jejím twitterovém účtu. České publikum ji znalo především ze série komedií Kdopak to mluví.

Kirstie Alley, the actress whose role as Rebecca Howe in the sitcom “Cheers” catapulted her career and earned her an Emmy Award and a Golden Globe, has died at 71. https://t.co/Z1gLNPZvQJ pic.twitter.com/Vri5NRrU9m

— The New York Times (@nytimes) December 6, 2022