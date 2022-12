Rusko znovu podniklo masivní raketový útok na Ukrajinu, už šestý

Ukrajina má za sebou další vlnu ruských raketových útoků. Naprostou většinu střel dnes zneškodnila protivzdušná obrana a zdá se, že země nebyla tak těžce zasažena, například jihoukrajinská Oděsa se ale ocitla bez vody a elektřiny.

Foto: Gabriel Kuchta, Deník N

Útoky přišly kolem poledne po nějaké době, kdy se na ně Rusko chystalo. Jeho taktikou je vyslat záplavu raket, tak, aby ukrajinská obrana nestihla zničit všechny.

V Záporožské oblasti na jihu země údery připravily o život nejméně dva lidi a další zranily, informoval na sociální síti Telegram zástupce šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře Kyrylo Tymošenko.

Podle agentury AP upřesnil, že další tři lidé byli zraněni, včetně dítěte, kterému je 22 měsíců. Dříve sdělil, že zasaženy byly rodinné domy v obci. V Sumské oblasti na severu Ukrajiny útoky způsobily výpadky proudu, uvedl podle Reuters místní dodavatel energií.

Společnost Ukrenergo ohlásila výpadky v dodávkách elektrického proudu, které se energetici snaží obnovit.

Ukrajinská protivzdušná obrana podle prezidenta Volodymyra Zelenského dnes většinu ruských raket sestřelila, píše agentura Reuters. Náčelník ukrajinského generálního štábu Valerij Zalužnyj uvedl, že Ukrajinci zachytili přes 60 z více než 70 ruských střel s plochou dráhou letu, a poděkoval partnerům za poskytnuté systémy protivzdušné obrany.

Přesné počty raket známé nejsou, ale zjevné je, že Ukrajina umí sestřelovat už přes 80 procent střel. To je poměrně vysoká úspěšnost, navíc s ohledem na to, že některé typy řízených střel Rusku docházejí, a nedokáže jejich zásoby obnovovat. Další protivzdušné systémy by ale Kyjev stále potřeboval, aby zabránil terorizování civilistů skrze ničení přenosové soustavy či rozvodů vody.

Na celém ukrajinském území vyjma Ruskem obsazeného Krymu dnes úřady vyhlásily letecký poplach. Podle informací ze sociálních sítí Rusové odpalovali střely s plochou dráhou letu z bombardérů a vojenských lodí.

Zprávy o explozích přišly z řady regionů včetně Kyjevské oblasti nebo měst Čerkasy, Kryvyj Rih a Oděsa. V tomto jihoukrajinském přístavu podle vodárenské společnosti vypadl proud v přečerpávacích stanicích a město se ocitlo bez vody.

Po ruských útocích na energetická zařízení se ocitlo 40 procent Kyjevské oblasti bez elektřiny, sdělil později šéf tohoto regionu Oleksij Kuleba. Podle Reuters rovněž vyzdvihl práci ukrajinské protivzdušné obrany a dodal, že zatím nevidí nějaké „kritické následky“ dnešních útoků. Podle premiéra Denyse Šmyhala Rusové zasáhli energetickou infrastrukturu v Kyjevské, Vinnycké a Oděské oblasti. Ukrajinský energetický systém však podle něj po tomto úderu funguje.

Večer společnost Ukrenergo informovala, že ve všech regionech bude zavádět nouzové odstávky v dodávkách elektřiny, aby zachovala rovnováhu mezi výrobou a spotřebou energie.

„Kvůli následkům ostřelování nebudou některé elektrárny po určitou dobu schopny pracovat na plný výkon. V kombinaci se zesílením mrazů v následujících dnech to povede ke zvýšení deficitu elektřiny v systému,“ napsala podle serveru RBK-Ukrajina firma v prohlášení.

Prezident Zelenskyj ve svém videoposelství poděkoval vojákům i Západu za dodané systémy protivzdušné obrany.

Rusko prohlásilo, že útoky splnily cíl.

Nejnovější vzdušný útok, který ukrajinské úřady očekávaly už několik dní, je dalším z řady úderů, kterými se Moskva v zimním období snaží vyřadit z provozu dodávky energií a ukrajinskou infrastrukturu. Rusko od října zintenzivnilo vzdušné údery cílené právě na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, zatímco na některých místech frontové linie bylo nuceno pod tlakem ukrajinské ofenzivy ustoupit.

Vzdušné útoky dnes následovaly poté, co se dvě ruská armádní letiště stala terčem útoků, za „odvetu“ je ale počítat nelze. Jednak se tyto útoky plánují několik dní, a toto plánování tak muselo proběhnout, jednak je Rusko tím, kdo napadl Ukrajinu. Slovo odveta budí dojem, že se Rusko brání.

Kyjev se k útokům na letiště v Saratovské a Rjazaňské oblasti nepřihlásil, podle neoficiálních zpráv nicméně přišel minimálně dočasně o dva poškozené bombardéry. Tou horší zprávou pro něj je, že Ukrajinci patrně dokážou zasahovat cíle hluboko v ruském vnitrozemí, kde si Rusové dosud byli jistí bezpečností. (ČTK, Deník N)