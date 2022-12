Vysoký komisař OSN kvůli ruským raketám jednal v Kyjevě v krytu

Vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk se při návštěvě Kyjeva setkal s ochránci lidských práv. Kvůli dnešním ruským vzdušným útokům se schůzka musela odehrát v podzemním krytu.

Napsala to agentura AFP, podle níž je to poprvé od začátku ruské invaze, co vysoký komisař OSN navštívil Ukrajinu. Jeho předchůdkyně Michelle Bacheletová se do východoevropské země nevydala.

„Druhý den v Kyjevě jsem se měl setkat s obránci lidských práv a musel jsem schůzku přesunout sem, do tohoto krytu…, protože se rozezněly sirény,“ řekl Türk podle AFP. Rusko kolem poledne znovu podniklo vzdušné útoky na Ukrajinu, kterými se už od října snaží vyřadit z provozu dodávky energií a ukrajinskou infrastrukturu. V Záporožské oblasti kvůli tomu podle ukrajinských úřadů zemřeli dva lidé.

„A zatímco jsme tady v krytu diskutovali, odehrála se vlna raketových útoků na Ukrajinu; některé střely dopadly poblíž Kyjeva. Dovedete si představit, co to znamená pro obyvatelstvo. Stalo se to téměř normální, ale má to obrovský dopad na civilisty a musí to přestat,“ dodal komisař, jenž zároveň na svém twitteru zveřejnil snímek z podzemního krytu, který komentoval mimo jiné slovy, že je „neuvěřitelné, že se tohle na Ukrajině děje téměř denně“.

Türk, který nahradil v úřadu Bacheletovou letos v říjnu, přicestoval do Kyjeva v neděli. Během své čtyřdenní cesty po Ukrajině má v plánu navštívit kromě metropole a jejího okolí také východoukrajinský Charkov nebo Izjum a západoukrajinský Užhorod. Chce se setkat s vysoce postavenými představiteli, regionálními činiteli, členy občanské společnosti a skupinami zastupujícími příbuzné obětí ruské vojenské agrese, jako jsou váleční zajatci nebo pohřešovaní lidé. (ČTK)