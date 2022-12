Prezidentští kandidáti na úvod dostali otázku, co by o Česku utajili před zahraniční státní návštěvou nebo za co se stydí.

Podle Danuše Nerudové se Česko nemá za co stydět a nemá moc věcí, které by mohlo utajit. Pavel Fischer řekl, že by věci neutajoval, ale probíral i složitá témata.

Josef Středula dodal, že se stydí za špatné kroky předchůdců. Marek Hilšer v této souvislosti zmínil například některé výroky Miloše Zemana.