FBI vyšetřuje útok na stěžejní elektrické rozvodny v Severní Karolíně

FBI vyšetřuje napadení dvou zásadních elektrických rozvoden v Severní Karolíně v USA, kvůli kterému zůstalo bez proudu téměř 40 tisíc lidí. Zasažený okres Moore proto vyhlásil noční zákaz vycházení. Vyšetřovatelé uvádějí, že byl útok na rozvodny záměrný.

„Osoba nebo osoby, které to udělaly, přesně věděly, co dělají,“ řekl šerif okresu Moore Ronnie Fields na tiskové konferenci. „Nemáme tušení, proč se to stalo zrovna v okrese Moore.“ (CNN)