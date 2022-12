Zásobování Maďarska ropou lze zajistit jen dovozem z Ruska, řekl Szijjártó

Zásobování Maďarska ropou je možné zajistit pouze dovozem ruské suroviny, řekl maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó po dnešní schůzce se svým slovenským kolegou Rastislavem Káčerem v Bratislavě.

V zemích Evropské unie dnes začal platit zákaz dovozu ruské ropy na tankerech, který má Moskvu připravit o část zdrojů na financování válečné agrese proti Ukrajině; dovoz ropovodem Družba do Maďarska, Česka i Slovenska má zatím výjimku.

„Na tuto otázku jsme nikdy nenahlíželi ideologicky ani politicky, pro nás je to otázka fyzická. K tomu, aby stát mohl nakupovat ropu, potřebuje potrubí. Dnešní zásobování Maďarska ropou je možné jen v tom případě, že dokážeme nakupovat ropu z Ruska,“ uvedl Szijjártó.

Podle něj zajistit zásobování Maďarska a Slovenska bez ruské ropy nebude možné do doby, než bude navýšena kapacita ropovodu Adria, který do obou zmíněných zemí vede z Chorvatska. Pohonné hmoty v Maďarsku vyrábí skupina MOL, do které patří také bratislavská rafinerie Slovnaft.

Káčer řekl, že pro Slovensko je minimalizace závislosti na ruských zdrojích důležitou otázkou bezpečnosti a principů. „Možná velmi rychle bychom jako Slovensko uměli přežít bez ruské ropy, na produkci slovenské rafinerie však závisí zásobování nejen Slovenska, ale i dalších zemí regionu,“ uvedl šéf slovenské diplomacie.

Podle dřívějších informací má být v únoru příštího roku unijní embargo rozšířeno o zákaz dovozu ruských ropných produktů. Slovenské ministerstvo hospodářství v červnu informovalo, že na Slovensku ovšem bude možné dalších deset měsíců vyrábět z ropy dopravené potrubím pohonné hmoty a ropné produkty a následně je také exportovat do Česka. Pak má být povoleno ruskou ropu, která bude dovezena do země ropovodem, využít pouze k výrobě pro domácí trh. Slovnaft v minulosti zpracovával hlavně ruskou ropu, v příštím roce chce rafinerie tento podíl snížit na 60 procent. (ČTK)