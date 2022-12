Má syna, má muže, vrhá granáty a střílí. Kosmetiku si do zákopu nebrala. Jen suchý šampon. Když není válka, točí filmy. Alisa Kovalenková v rozhovoru popisuje duši vojáka i to, co je zvířecí strach.

Alisa přijela do ČR, aby se zúčastnila Filmového festivalu v Jihlavě. Foto: Ludvík Hradilek, Deník N