Při stávkách ve veřejných službách v Británii by mohla pomoc armáda

Britská vláda uvažuje o nasazení armády, která by pomohla udržet v chodu veřejné služby, pokud budou stávkovat důležití zaměstnanci, řekl předseda vládní Konzervativní strany Nadhim Zahawi.

Británie se potýká s protestními akcemi kvůli platovým a pracovním podmínkám v řadě odvětví. Nyní ji hrozí stávky tisíců zdravotních sester v Anglii a pracovníků záchranné služby v Anglii a Walesu, upozornila agentura Reuters.

Vláda opakovaně vyzvala zaměstnance k zastavení stávek s tím, že si nemůže dovolit zvýšit platy tolik, aby to pokrylo inflaci. Navíc, i kdyby mohla splnit jejich požadavky, takové zvýšení by dále podpořilo inflaci.

„Náš vzkaz pro odbory je: ‚Teď není čas na stávku, teď je čas na to pokusit je jednat‘,“ řekl Zahawi televizi Sky News. Pokud ale odbory vzkaz nevyslyší, je důležité, aby vláda měla připravené záložní plány. Proto uvažuje o armádě či specializovaných silách. Vojáci by třeba mohli být nasazeni místo řidičů sanitek.

Několik stávek v letošním roce uspořádali také zaměstnanci btiské pošty Royal Mail. Další stávky plánují tento měsíc.

Britský premiér Rishi Sunak, který je u moci teprve něco málo přes měsíc, čelí řadě problémů, včetně hrozby dlouhodobé recese před volbami, které podle průzkumů veřejného mínění konzervativci prohrají.

List The Sunday Times napsal, že Sunak by mohl oživit plány na omezení práva na stávku pro zaměstnance veřejného sektoru, včetně pracovníků státního zdravotnictví, učitelů či hasičů. Daklší nedělník The Sunday Telegraph pak uvedl, že v případě stávky zdravotníků by mohli být na pomoc pacientům povoláni lékárníci. (ČTK)