Nejstarší suchozemský tvor slaví 190. narozeniny

Jonatán, samec želvy obrovské, žijící na britském Ostrově sv. Heleny, slaví 190. narozeniny. Zvíře původem ze Seychelských ostrovů je pokládané za nejstaršího suchozemce na planetě. Jeho věk je určen arbitrárně, může být i starší. (CNN)

The South Atlantic island of St. Helena is celebrating the birthday of the world’s oldest living land animal – a Seychelles giant tortoise called Jonathan, who is turning 190 https://t.co/3ZJorhYRxY

— CNN International (@cnni) December 3, 2022