Při kontrolách MHD v Ostravě bylo vyloučeno z přepravy 15 procent cestujících

Při kontrolní akci Dopravního podniku Ostrava (DPO) a Městské policie Ostrava v noci na dnešek vyloučili kontroloři z přepravy 287 cestujících, kteří nedodrželi smluvní přepravní podmínky. Šlo o téměř 15 procent z kontrolovaných pasažérů.

Nejčastějším prohřeškem byla cesta bez platné jízdenky nebo si museli vystoupit cestující pod vlivem alkoholu. ČTK to sdělila mluvčí DPO Tereza Šnoblová.

Do bezpečnostní akce se kromě asistentů přepravy zapojili také městští policisté. Společně zkontrolovali 1975 cestujících v 54 spojích. Kontroloři se zaměřili na tramvajové linky v centru krajského města. Akce trvala od pátečních 20:00 do dnešních 03:00. Zúčastnilo se jí deset asistentů přepravy a šest strážníků, rozdělených do tří skupin. Noční akce se uskutečnila mezi zastávkami Křižíkova a Karolina.

„Nejčastějším důvodem pro vyloučení z přepravy byla jízda bez platného jízdního dokladu. U 17 cestujících šlo o vyloučení pod vlivem alkoholu. V řadě případů pak umožnili naši asistenti cestujícím nákup jízdného přímo ve voze. Je jasné, že výsledky akce reflektují zvýšený pohyb lidí v centru města v období blížících se svátků. Z našich průzkumů dlouhodobě vyplývá, že asistenti přepravy DPO jsou cestujícími vnímáni jako symbol bezpečí. I nadále tak budeme v akcích pokračovat,“ řekl generální ředitel a předseda představenstva DPO Daniel Morys. Noční kontrolní akce ve spolupráci se strážníky dopravní podnik organizuje pravidelně.

DPO má 90 zaměstnanců přepravní kontrolory, 45 revizorů a 45 asistentů přepravy. „Asistenti přepravy zvyšují kvalitu přepravy cestujících, zejména přispívají k bezpečí a pořádku ve vozidlech, informují, pomáhají cestujícím, a to třeba i s nákupem jízdného. V DPO fungují šestým rokem, za tu dobu uskutečnili 5,1 milionu kontrol a vyloučili 470 000 cestujících, kteří jeli MHD bez platného jízdního dokladu,“ uvedla mluvčí.