Více než polovina Čechů nerecykluje obaly od vánočních figurek

Více než polovina Čechů nerecykluje alobalové obaly od figurek, které se prodávají hlavně před Vánoci nebo na svátek svatého Mikuláše. Do směsného odpadu je vyhazuje 51 procent lidí, 35 procent je správně vyhazuje do kontejneru na kovy. (ČTK)

Zbývající lidé je vyhodí do špatného kontejneru. Vyplývá to z listopadového průzkumu agentury Ipsos pro společnost Nestlé mezi 500 respondenty.

Z lidí, kteří alobalové obaly vyhazují do tříděného odpadu, je osm procent vyhazuje do kontejneru na plast a zhruba pět procent je vyhazuje do kontejneru na papír.

Průzkum také ukázal, že většina Čechů recykluje běžný balicí papír. Do kontejneru na papír ho vyhazuje 93 procent lidí, zbylých zhruba šest procent papírové obaly vyhazuje do směsného odpadu a méně než procento do kontejneru na plast. Průzkum ukázal, že nejvíce ho recyklují lidé ve věku od 18 do 26 let, z nichž ho do kontejneru na papír vyhodí 80 procent oslovených.

Dřívější průzkum agentury Ipsos ukázal, že třídění plastů, papíru a skla je v Česku již standardem pro většinu lidí. Plasty třídí 92 procent Čechů, papír 85 procent a sklo 83 procent.

Společnost Nestlé vyvinula aplikaci nazvanou SORTaPP, která má za cíl podpořit třídění odpadů. Aplikace umí rozeznat recyklační značky na obalech výrobků a uživatelům poradí, do kterého kontejneru mají obaly vyhodit.