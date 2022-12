Do osmifinále s Brazílií postupuje Švýcarsko

Na fotbalovém MS skončila skupinová fáze, play-off si zahraje 16 nejlepších týmů. Brazílii, která již měla postup ze skupiny G zajištěný, doplnilo Švýcarsko díky výhře 3:2 nad Srbskem. Brazilci v obměněné sestavě podlehli Kamerunu 0:1.

Brazílie před vyřazovací fází šetřila všechny opory, jen na tribuně zůstal zraněný útočník Neymar. Jihoamerický tým měl dlouho převahu, ale nedokázal jí využít.

V nastaveném čase o senzační výhře Kamerunu rozhodl hlavou z protiútoku kapitán afrického výběru Vincent Abubakar. Ten si při oslavě gólu svlékl dres, za což viděl druhou žlutou a následně červenou kartu. Brazílie vůbec poprvé v historii prohrála s týmem z Afriky a vůbec poprvé na turnaji inkasovala.

Kamerun by díky výhře mohl pomýšlet i na postup, to by však Švýcarsko v souběžně hraném zápase nesmělo zvítězit. Výběr alpské země poslal po 20 minutách do vedení Shaqiri, Srbové však ještě do poločasu zásluhou Mitroviče a Vlahoviče skóre otočili. Krátce před přestávkou vyrovnal Embolo a postup Švýcarsku ve 48. minutě zajistil Freuler.

Brazílie se v osmifinále utká s Jižní Koreou, Švýcaři si zahrají s Portugalskem. (FIFA)