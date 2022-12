Ze skupiny H na MS postupuje vedle Portugalska Jižní Korea

Fotbalisté Jižní Koreje porazili na MS v Kataru již jistě postupující Portugalsko 2:1 a zajistili si postup do osmifinále. V souběžně hraném utkání Uruguayci porazili Ghanu 2:0 a bodově se na Koreu dotáhli, ale kvůli horšímu skóre na MS končí.

Jihokorejci vedení portugalskými trenéry sice už od 5. minuty prohrávali po gólu Portugalce Horty, ale Kim Young-Gwon ještě v prvním poločase vyrovnal a v nastaveném čase druhé půle vystřelil asijskému týmu výhru Hwang Hee-Chan. Portugalci nastoupili díky jistotě postupu v obměněné sestavě bez opor, Cristiano Ronaldo strávil na hřišti 65 minut.

Na stvrzení postupu musela Korea čekat ještě několik minut do konce zápasu Uruguaye s Ghanou. Pokud by jihoamerický tým zvítězil vyšším než dvoubrankovým rozdílem, do osmifinále turnaje by se probojoval na úkor Korejců.

Ani dva góly záložníka de Arrascacety (a celkové skóre 2:2) však na postup nestačily, dál jde Jižní Korea díky skóre 4:4. Ghaňané končí navzdory sympatickým výkonům v předchozích zápasech, proti Uruguayi se však prosadit nedokázali – kapitán André Ayew ve 21. minutě neproměnil penaltu a africký tým skončil ve skupině H poslední.

Portugalci se jako postupující z prvního místa v osmifinále střetnou s druhým týmem skupiny G. Jižní Korea narazí na jejího vítěze – dosavadním lídrem skupiny je Brazílie. (FIFA)