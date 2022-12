Zdravotní indispozice kroměřížské senátorky Jany Zwyrtek Hamplové překryla to, co jí předcházelo: projev, v němž předestřela čtyři otázky, které by si měli zákonodárci zodpovědět, než podpoří výcvik ukrajinských vojáků. Přinášíme na ně odpovědi.