Na státní večeři Bidenových a Macronových se připíjelo americkým vínem

Za nejvyšších státních poct přivítali včera Joe a Jill Bidenovi na slavnostní státní večeři Emanuela a Brigitte Macronovy. Výjimečné události, pro niž byl na Jižním trávníku Bílého domu postaven speciální stan, přihlížely čtyři stovky hostů.

„Spojují nás společné hodnoty demokracie, svobody, rovnost, příležitost a spolu stojíme proti stejným nepřátelům,“ řekl ve slavnostním projevu prezident Biden a připil si s Macronem americkým perlivým vínem Roederer Estate Rosé Brut ve francouzských sklenicích. „Na trvalé spojenectví mezi Francií a Spojenými státy a partnerství, které se vyznačuje mnoha prvenstvími.“

Oba prezidenti pozvedli sklenky a Biden dodal: „Ať žije Francie a Bůh žehnej Americe.“

Do Bílého domu také dorazily přední osobnosti francouzské i americké společnosti, politici, podnikatelé, celebrity i umělci.

Kamery zaznamenaly odcházející šéfku Sněmovny Nancy Pelosiovou s dcerou Alexandrou, šéfa sněmovních republikánů Kevina McCarthyho s maminkou Robertou, zpěváka Johna Legenda s manželkou Chrissy Teigenovou, ministra dopravy Pete Buttigiega s manželem Chastenem, televizního komika Stephena Colberta s manželkou Evelyn, šéfredaktorku Vogue Annu Wintourovou s režisérem Bazem Luhrmannem či francouzského módního konglomerátu LVMH Bernarda Arnaulta s manželkou i šéfa Apple Tima Cooka.

Hlavní návrháři módního domu Oscar de la Renta, Laura Kimová a Fernando Garcia, potvrdili televizi CNN, že Jill Bidenová měla na večeři večerní šaty této značky.

O zábavu večera se postaral zpěvák Jon Batiste, rodák z New Orleans, města, které podle slov první dámy Jill Bidenové „formuje jak francouzská, tak americká kultura“. Před návratem do Francie Macronovi New Orleans navštíví.

Bidenovi podávali předkrm kaviár a humra na másle, hlavním chodem bylo hovězí maso Calotte a řeřichový salát a salát ze saturejky a jako dezert se podávala zmrzlina ze smetany na francouzský způsob crème fraiche.

Šlo o první státní večeři Bidenových a první událost takového rozměru od začátku pandemie. (CNN, NPR, Decanter)