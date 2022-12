Venezuelská vláda umožní svobodné volby až po zrušení všech mezinárodních sankcí

Venezuelská vláda umožní svobodné volby, jak požaduje opozice, až po zrušení všech mezinárodních sankcí. Napsal to deník El País s odkazem na prohlášení venezuelského autoritářského prezidenta Nicoláse Madura.

„Pokud (představitelé opozice) chtějí svobodné volby, tak my je chceme osvobozené od sankcí. To je hlavní otázka. Ať je všechny zruší, abychom šli k novým a svobodným volbám v termínu, který stanoví ústava a národní volební rada,“ řekl Maduro zahraničním novinářům při setkaní v Caracasu.

Ekonomické problémy Venezuely, která trpí velmi vysokou inflací či nedostatkem některého základního zboží, podle Madura způsobují hlavně sankce. Ty doléhají především na „ropný a výrobní sektor“. Podle prezidenta za sankce a související problémy může především pravicová opozice, která má podporu Spojených států.

Prezident přivítal dohodu, která umožní rozmrazit tři miliardy dolarů (zhruba 73 miliard korun), jež se nachází na účtech venezuelské vlády.

Venezuelská vláda a opozice se dohodly na pokračování jednání zahájených v loňském roce, jejichž cílem má být svolání svobodných a férových prezidentských voleb. Ty by se měly uskutečnit v roce 2024. Výměnou za opatření, jež by měla zaručit férové hlasování, by Spojené státy, Evropská unie a Británie měly postupně zrušit sankce zavedené na Venezuelu. Není ale jasné, zda zahraniční země budou ochotné přistoupit na zrušení všech sankcí před termínem voleb, jak žádá Maduro. (ČTK)