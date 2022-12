Tour de France nebude v roce 2024 končit v Paříži, finišovat se bude v Nice

🏆 @JasperPhilipsen wins on the Champs-Élysées after a fantastic sprint!

🏆 @JasperPhilipsen triomphe après un sprint magnifique sur la plus belle avenue du monde !#TDF2022 | #StageWinner | @Continental_fr pic.twitter.com/eNIbcgskmz

— Tour de France™ (@LeTour) July 24, 2022