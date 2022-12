Biden: Nemám zatím důvod s Putinem jednat, nesměřuje k míru

Americký prezident Joe Biden a francouzský prezident Emmanuel Macron na společné tiskové konferenci v Bílém domě potvrdili svůj závazek bojovat proti ruské invazi na Ukrajinu. Zároveň přiznali napětí kvůli ekonomickému stresu způsobeného válkou.

Americký prezident Biden s francouzským prezidentem Macronem. Foto: Bílý dům, POTUS, Twitter

Biden hostí Macrona na jeho první státní návštěvě USA od nástupu současného amerického lídra do funkce na začátku roku 2021 a oslavují společně více než 200 let americko-francouzských vztahů.

Ve společném prohlášení vydaném po jednání v Oválné pracovně oba lídři oznámili, že jsou odhodláni pohnat Rusko k odpovědnosti za „široce zdokumentovaná zvěrstva a válečné zločiny, jichž se na Ukrajině dopustili jak jeho pravidelné ozbrojené síly, tak jeho zmocněnci“.

„Budeme i nadále důrazně podporovat ukrajinský lid, který brání své domovy, své rodiny, svou svrchovanost a územní celistvost proti ruské agresi, která je neuvěřitelně brutální,“ řekl Biden novinářům. „Věděl jsem, že Rusko je, ale nepředpokládal jsem, že bude tak brutální. Dnes jsme si s Emanuelem znovu potvrdili, že budeme proti této brutalitě stát společně.“

Francouzský prezident si také jednání s americkým protějškem pochvaloval. „Můžu vám jen ještě jednou říci, jak nás potěšila vaše volba, která do značné míry odpovídala vaší historii a vašim předvolebním závazkům. Skutečnost, že jste se vrátil k mezinárodním výzvám, jako je zdraví a klima – to je skutečně New Deal,“ řekl Bidenovi Macron.

Veřejně prokazovaná ocenění a obdiv je výraznou změnou v tónu obou mužů ve srovnání s obdobím před rokem, kdy Macron učinil mimořádný krok a odvolal svého velvyslance ve Washingtonu kvůli americko-australské dohodě o ponorkách. Ta tehdy Francouze zaskočila a stála je mnohamiliardovou zakázku na obranu. Roztržka je podle vzájemného chování obou lídrů z velké části za nimi.

Biden s Macronem prohloubili své úsilí v boji proti válce na Ukrajině. „Potvrzujeme, že Francie a Spojené státy spolu se všemi našimi spojenci z NATO, Evropské unie a skupiny G7 stojí stejně silně jako kdykoli předtím proti brutální válce Ruska proti Ukrajině,“ řekl Biden.

Macron připomněl, že „udržitelný mír“ je o respektování suverénních národů.

„Chceme budovat mír a udržitelný mír znamená plné respektování suverenity a územní celistvosti Ukrajiny, ale zároveň novou architekturu, která zajistí, že budeme mít dlouhodobě udržitelný mír,“ řekl.

Na otázku novinářů, zda se Biden sejde s Vladimirem Putinem, prezident odpověděl, že si musí dát pozor na to, která slova použije. „Musím být opatrný ve výběru slov. Jsem připravený s ním mluvit, pokud ukáže zájem o ukončení války. To zatím neučinil. Pokud se tak rozhodne, po konzultaci s mým francouzským přítelem a spojenci v NATO jsem připraven si ho poslechnout,“ řekl. (Reuters, CNN, AFP, Axios)