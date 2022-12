Žije s HIV: Občas mě až zamrazí, jak málo toho i vzdělaní lidé o viru vědí

Boris Akunin patří k nejpopulárnějším ruským spisovatelům, ze své vlasti ale odešel po anexi Krymu v roce 2014 a nyní kritizuje válku proti Ukrajině. V rozhovoru s Deníkem N vysvětluje, může-li se ruská společnost zbavit imperiálního myšlení a co by se muselo stát, aby se do země vrátil.