Nizozemští žalobci se neodvolají proti rozsudku v případu letu MH17

Studio N: Slovenská prokuratura zrušila stíhání expremiéra Roberta Fica. Týká se to kauzy Súmrak. Spoluzakladatele skupiny Penta Jaroslava Haščáka znovu obvinili. To se zase týká kauzy Gorila. Co se to na Slovensku děje? Vítek Svoboda se ptá Matúše Kostolného z Denníku N.