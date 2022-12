Registrace Rohanové byla nezákonná, tvrdí u soudu Hilšerovi podporovatelé

Registrace Denisy Rohanové jako prezidentské kandidátky byla podle podporovatelů Marka Hilšera nezákonná. Senátoři to tvrdí u soudu. Potřebné podpisy Rohanové dodali členové minulé Poslanecké sněmovny, jejichž mandát vypršel v říjnu 2021. Tehdy ještě nebyla volba prezidenta vyhlášená, nebylo jasné ani to, kdy přesně se uskuteční.

Hilšerovi podporovatelé se obrátili na Nejvyšší správní soud (NSS), domáhají se vyřazení Rohanové z voleb. ČTK se s jejich podnětem seznámila.

„Návrh je možné podat až od okamžiku vyhlášení volby. Jeho náležitosti, včetně existence mandátu podporujícího poslance či senátora, je pak třeba posuzovat ke dni podání takového návrhu po vyhlášení volby. Registrace je tedy nepochybně nezákonná,“ stojí v návrhu senátorů.

Právní názor ministerstva vnitra by podle senátorů vedl k absurdním důsledkům. Kladou například otázku, zda by si Rohanová mohla stejným způsobem, s mnohaletým časovým předstihem, opatřit podpisy pro prezidentskou volbu v letech 2028 nebo 2033. „Z hlediska logiky akceptované odpůrcem (ministerstvem vnitra) asi ano, protože pro něj žádné limity v tomto ohledu neplatí a on sám jejich existenci jakkoliv nenaznačuje,“ napsali senátoři. Jde podle nich o neudržitelný výklad.

Registrací Rohanové vnitro podle senátorů porušilo princip férovosti politické soutěže, její zákonnost i ústavnost. Poukázali na to, že nikdo z podporovatelů Rohanové už v Poslanecké sněmovně nezasedá. Jejich mandát skončil podle senátorů 20. října 2021, přičemž návrh na registraci Rohanové obdrželo vnitro až 21. října, což členové horní komory pokládají za další důvod pro vyřazení prezidentky České asociace povinných z lednových voleb.

Rohanová na Facebooku napsala, že NSS má nelehkou roli. „Napadá-li někdo sběr podpisů před vyhlášením voleb, co potom ti, kteří sbírali od občanů prokazatelně také před tím? Kolik těch podpisů bylo? Mají v tom případě dostatečný počet od vyhlášení voleb?“ uvedla Rohanová. Zdůraznila, že se nevzdá.

NSS v souvislosti s registračním procesem pro volbu prezidenta obdržel 13 podnětů. Na soud se obrátilo pět kandidátů, které ministerstvo vnitra do voleb nepustilo, jde o podnikatele Karla Diviše a Karla Janečka, dále o Romana Hladíka, Pavla Zítka a Libora Hrančíka.

Lhůta pro zpochybnění registrace či neregistrace konkrétních kandidátů vypršela ve středu v 16:00. NSS musí rozhodnout do 15 dnů, nejzazším termínem je podle informací na webu soudu 15. prosinec.

O Hrad se podle dosud platných registračních rozhodnutí utkají kromě Rohanové také bývalý premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš, poslanec SPD Jaroslav Bašta, senátoři Pavel Fischer (nezávislý) a Marek Hilšer z klubu Starostů, bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová, bývalý představitel české armády a NATO Petr Pavel, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula a bývalý rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima. (ČTK)