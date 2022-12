Ministr Lavrov vysvětluje, proč Rusko bombarduje Ukrajinu

„Rusko na Ukrajině ničí infrastrukturu, která pomáhá zabíjet Rusy,“ řekl k raketovým útokům na ukrajinské cíle ruský ministr zahraničí Lavrov. Zdůraznil, že obnovit spolupráci v oblasti evropské bezpečnosti se v blízké budoucnosti nepodaří.

Jednat s „evropskou diplomacií“ bude podle Lavrova možné až tehdy, když se tam objeví „normální lidé“. USA i NATO jsou podle něj přímými účastníky konfliktu. „V minulém roce prezident Putin přinesl nové návrhy v oblasti garancí bezpečnosti, připravil projekt dohody mezi Ruskem a USA a mezi Ruskem a NATO.

Navrhoval – „s ohledem na to, jak Aliance tahá do svých řad Ukrajinu, o čemž Západ mnoho let ví, že je to pro Rusko červenou linií, za kterou neustoupí“ –, aby se Západ zřekl rozšíření NATO a dohodl se na „konkrétních právních závazcích garancí bezpečnosti“ pro Ukrajinu, Rusko, evropské země i pro všechny členské země OBSE.

Lavrov na velké tiskové konferenci v Moskvě obvinil Západ, že trval na právu Ukrajiny rozhodnout se, čeho chce být členem, a jednání o nových dohodách tak zablokoval. Šéf ruské diplomacie zcela opomenul fakt, že Putin přišel s novými návrhy už v době, kdy Rusko okupovalo část Ukrajiny včetně Krymu a odmítalo uznat teritoriální celistvost svého souseda.

Papeže Františka šéf ruské diplomacie kritizoval za to, že označil dva národy – Čečence a Burjaty – za „agresivní“. Šlo prý o „nechytrý“ výrok. Papež ale pouze upozornil na to, že příslušníci těchto dvou národností obývajících Ruskou federaci se často dopouští na Ukrajině krutostí a zločinů na civilním obyvatelstvu.

Lavrov prohlásil, že Moskva je připravena k rozhovorům s Kyjevem, ten je ale odmítá. Řekl také, že Moskva nikdy neprosila Kyjev, aby s ní začal jednat, ale „pokud někdo má zájem na řešení s pomocí vyjednávání, my jsme připraveni to vyslyšet“. Na druhou stranu jsou podle ministra v Kyjevě u moci lidé, kteří představují „reálnou hrozbu“, a je zapotřebí je „zklidnit“, což Rusko prý říká dávno, ale „nikoho to nezajímá“.

Lavrov také varoval před vypuknutím jaderného konfliktu. „Riziko, že nejaderný konflikt přeroste v jaderný je při střetu jaderných velmocí obrovský,“ řekl. Zdůraznil, že Rusko chtělo dohody o jaderných zbraních rozšířit o tezi, že není možný nejen jaderný konflikt, ale ani konflikt mezi jadernými mocnostmi, byť v konvenční podobě. Veškerou vinu za vyostření jaderné rétoriky nesou podle něj jaderné velmoci. Lavrov přitom nijak nepřipomněl četné výroky například zástupce tajemníka ruské Bezpečnostní rady Medvěděva, který přímo k jadernému úderu vyzývá.

Novinářům vysvětlil i to, proč ruské dělostřelectvo nyní, když Ukrajinci osvobodili Cherson, střílí na obytné části města. „No, i naše město Stalingrad bylo naším územím. A my jsme tam Němce mlátili tak, že odtamtud nakonec utekli.“

Monitorovací mise OBSE, která na východní Ukrajině působila po roce 2014, se podle Lavrova nakonec zvrhla ve spolupracovnici západních tajných služeb, a někteří členové skupiny dokonce udávali souřadnice ukrajinskému dělostřelectvu, které pak bombardovalo vybrané cíle na Donbase, nebo prováděli špionáž. (TASS)