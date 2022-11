Zelenskyj pozval Muska na Ukrajinu, aby se podíval na škody způsobené Ruskem

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes pozval amerického podnikatele a nového majitele Twitteru Elona Muska na Ukrajinu, aby viděl škody způsobené ruskými invazními vojsky, informuje americký list The New York Times (NYT).

Podle Zelenského by návštěva Ukrajiny Muskovi mohla pomoci porozumět situaci na místě, když se k ní vyjadřuje. Ukrajinský prezident také uvedl, že si nemyslí, že se ruský prezident Vladimir Putin chystá použít jaderné zbraně.

Zelenskyj promluvil prostřednictvím videopřenosu na konferenci DealBook pořádané NYT. Ve své řeči opět vytkl Muskovi jeho říjnový návrh „mírového plánu“ pro Ukrajinu. Musk v plánu navrhl, aby Ukrajina získala neutrální status a zřekla se Ruskem anektovaného poloostrova Krym. Pod dohledem OSN by se podle Muskova návrhu mělo na anektovaných územích uskutečnit nové hlasování, které by odráželo „vůli lidu“.

„Pokud chcete pochopit, co tady Rusko udělalo, přijeďte na Ukrajinu a uvidíte to na vlastní oči,“ vzkázal dnes Zelenskyj Muskovi. „Potom nám řeknete, jak tuto válku ukončit, kdo ji začal a kdy ji můžeme ukončit,“ dodal.

Muskova společnost SpaceX financuje provoz satelitní internetové služby Starlink na Ukrajině, kde se stala digitální záchranou pro vojáky a civilisty čelící ruským útokům na energetickou infrastrukturu.

V polovině října Musk ustoupil od tvrzení, že nebude moci projekt dále financovat. „K čertu s tím… i když Starlink stále prodělává a ostatní společnosti dostávají miliardy dolarů od daňových poplatníků, budeme prostě dál financovat ukrajinskou vládu zdarma,“ napsal tehdy Musk.

Musk má díky svému bohatství prominentní hlas v geopolitice a Kreml jeho „mírový“ plán uvítal. Na Ukrajině naopak vyvolal pobouření. Zelenskyj tehdy na twitteru zveřejnil vlastní anketu, v níž lidé mohli odpovědět na otázku: „Kterého Elona Muska máte raději? Příznivce Ukrajiny, nebo Ruska?

Videopřenos se při dnešním rozhovoru Zelenského s novinářem NYT na chvíli přerušil. Když bylo spojení obnoveno, novinář zažertoval, že spojení přerušil Musk. „Slyším vás,“ uvedl Zelenskyj. „Nejdůležitější je, že nás uslyší pan Musk,“ dodal.

Ukrajinský prezident také prohlásil, že jeho největší obavou není, že Putin použije jaderné zbraně a že by to nemělo být obavou Západu. „Nemyslím si, že použije jaderné zbraně,“ uvedl s tím, že Putin závisí na ruském lidu a chce zůstat naživu. „To je můj názor,“ dodal. Západní demokracie by se podle ukrajinského prezidenta měly spíše obávat Putinových expanzivních vojenských ambicí. Pokud se Rusku podaří dobýt části Ukrajiny, sousední demokracie by podle Zelenského mohly být další na řadě. (ČTK)