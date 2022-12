Šéf FEDu Powell: Je možné, že se zvyšování sazeb zpomalí

Americká centrální banka FED by mohla na prosincovém zasedání zpomalit rychlé tempo zvyšování úrokových sazeb. Naznačil to předseda FEDu Jerome Powell.

Zároveň dal jasně najevo, že náklady na půjčky mají ještě daleko k růstu, protože se nadále obává trvalého růstu inflace.

Investoři jeho komentáře uvítali a akcie prudce vzrostly při pouhém náznaku, že by se vysoké zvyšování sazeb FEDu mohlo brzy zmírnit. Powell zdůraznil, že on a jeho kolegové se soustředí spíše na dostatečně vysoké zvyšování sazeb, aby zkrotili inflaci než na to, jak rychle se k němu dostanou.

Index S&P 500 vzrostl o více než 3 %, což byl jeho nejlepší den za více než dva týdny. Index Nasdaq, který je obzvláště citlivý na změnu názorů na úrokové sazby, vzrostl o 4,4 %. (New York Times)