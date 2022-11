Uprchlíci z Ukrajiny asi dostanou možnost prodloužit si dočasnou ochranu do konce března 2024, schválila vláda. Aktuálně byla ohraničena březnem 2023.

Novelu nyní posoudí Parlament, řekl novinářům vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Dočasná ochrana má podle nynějších předpisů trvat maximálně do konce března příštího roku, podle vnitra však dosavadní stav válečného konfliktu nenasvědčuje tomu, že by v blízké době byl možný návrat uprchlíků do jejich domovů.

Dočasná ochrana držitelům umožňuje přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání či na trh práce. Prodloužení ochrany bude vyžadovat nejprve elektronickou a posléze osobní registraci. Úřadům to podle Rakušana umožní také zjistit, kolik uprchlíků se na území Česka stále nachází. „Využijeme to ke sběru všech potřebných dat, která chceme mít k dispozici a na základě toho budeme pracovat na dalších adaptačních a integračních programech,“ řekl Rakušan.

Od únorového vpádu ruské armády na Ukrajinu do úterý Česko vydalo 463 804 dočasných víz. (ČTK)