Lipavský: Vláda neodvolá velvyslance v Moskvě Pivoňku

Vláda neodvolává současného velvyslance v Moskvě Vítězslava Pivoňku ani post velvyslance neruší, oznámil ministr zahraničí Jan Lipavský. O možném Pivoňkově konci informoval server Seznam Zprávy s tím, že by ho měl v Moskvě nahradit diplomat Jiří Čistecký.

Vláda podle Seznam Zpráv nyní řeší to, jak nově nastavit vztahy s Ruskem. Pokud by Česko v době války na Ukrajině vyslalo do Moskvy nového plnohodnotného velvyslance, muselo by Rusko požádat o souhlas a velvyslanec by zároveň musel pověřovací listiny slavnostně předat prezidentu Vladimiru Putinovi. Podle webu je možné, že Čistecký by v Moskvě výhledově působil jako chargé d’affaires.

Čistecký je aktuálně generálním konzulem České republiky v Istanbulu.

Pivoňka je velvyslancem v Rusku od roku 2018, předtím čtyři roky zastával stejný post v Ázerbájdžánu. V letech 2006 až 2011 působil jako zástupce velvyslance v Kyjevě, zhruba rok také jako chargé d’affaires. (ČTK)