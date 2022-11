Zemřela americká zpěvačka a držitelka cen Grammy a Oscar Irene Cara, bylo jí 63 let. Cara do popkultury vstoupila už jako dítě, za roli v muzikálu Fame si odnesla dvě Grammy. Třetí získala za skladbu Flashdance… What a Feeling ze stejnojmenného filmu, píseň jí vynesla i Oscara. (SkyNews)